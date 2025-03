Cinemautismo, mercoledì 2 aprile proiezione di Simple Simon di Andreas Öhman

Genova. Mercoledì 2 aprile 2025 in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull’Autismo, l’associazione Museo nazionale del cinema – in collaborazione con Acec Liguria, Associazione Sas Liguria, CineClub Nickelodeon, associazione A Porte Aperte, fondazione Philos Accademia Pedagogica, Angsa Liguria e gruppo Asperger Liguria – organizza la proiezione gratuita del film Simple Simon di Andreas Öhman in due storiche sale genovesi.

Mercoledì 2 aprile il cinema San Siro e il CineClub Nickelodeon ospiteranno per la prima volta a Genova “Cinemautismo”, la rassegna cinematografica torinese che dal 2009 propone film, documentari e cortometraggi incentrati sul tema dell’autismo e della neurodivergenza.

