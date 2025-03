Cinque Terre: confronto tra il presidente del parco, pescatori e diportisti

Dal comitato promotore dell’incontro con l’Ente Parco, formato dal Circolo nautico Il Corone, dal Circolo nautico Pae Veciu, dal Circolo nautico Il Gigante e da Comunità Marinara delle 5 Terre

I pescatori sportivi e ricreativi e alcuni diporstisti locali delle 5 Terre, hanno sentito la necessità di confrontarsi col neo eletto Presidente del Parco Lorenzo Viviani in merito al Regolamento ed al Disciplinare. In tal senso e vista la sua disponibilità si svolgerà un’incontro a Monterosso al Mare nella tensostruttura col presidente Viviani sabato 22 marzo alle ore 15:30, per l’occasione si sono invitati i tre sindaci delle 5 Terre.

