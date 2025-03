Fondo strategico, tra gli interventi spezzini finanziati l’acquisto del terreno a Brugnato dove sorgerà nuovo Polo logistico protezione civile

Riceviamo da Regione Liguria

“Circa 50 milioni di euro di investimenti complessivi a livello regionale, di cui circa 43 stanziati direttamente da Regione Liguria tramite il Fondo strategico, per 79 operazioni che spaziano dalla cultura allo sport, dall’edilizia universitaria a quella scolastica, dalla rigenerazione urbana all’edilizia residenziale pubblica, da operazioni destinate all’entroterra a quelle legate al ciclo delle acque, fino a infrastrutture, protezione civile e sanità. Si tratta di operazioni particolarmente attese dai territori e che riguardano tutta la Liguria, da Ponente a Levante, su temi di particolare rilevanza: è importante ricordare che si tratta di interventi cantierabili entro il 31 dicembre di quest’anno”.

Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci dopo la seduta odierna della Giunta regionale, in cui sono state approvate le proposte di intervento deliberate dal Comitato del Fondo strategico per il 2025.

È stata infatti dettagliata una prima tranche di interventi del valore complessivo (tra finanziamento regionale e cofinanziamenti) di 48,5 milioni di euro.

