Genoa, giovani sugli scudi in Nazionale Under 19: Ekhator segna, bene anche Fini e Venturino

Crotone. Piccoli rossoblù crescono, anzi, si confermano tra i profili più interessanti del panorama italiano. Lo dimostra la prestazione dei tre giovani del Genoa nel pareggio di ieri che sa di beffa (1-1) tra Italia Under 19 e Lettonia valido per le qualificazioni all’Europeo.

Ekhator (2006) è stato il migliore in campo, autore della rete del momentaneo vantaggio al 28′, ma sempre autore di movimenti e tocchi lungo tutto il fronte offensivo. Per lui Vieira ha usato parole di elogio evidenziando quanto stia crescendo anche in ruoli non suoi e lo ha messo tra i giocatori del futuro in maglia rossoblù.

