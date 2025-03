INSIDE YOU. Un’avventura straordinaria dentro il corpo umano al centro Le Terrazze

Al centro commerciale Le Terrazze dal 22 marzo al 19 aprile si potrà partire per un viaggio straordinario all’interno del corpo umano. Il progetto INSIDE YOU, realizzato in collaborazione con l’Associazione Aiuto DSA La Spezia, con il patrocinio del Comune della Spezia, permette di scoprire i principali organi del corpo, le loro funzioni e interconnessioni.

Si partirà dal cuore, l’organo più custodito e protetto, capace di battere a ritmi diversi in base a ciò che proviamo, ed attraverso un percorso immersivo, arricchito da giochi, installazioni esperienziali, attività pratiche, laboratori creativi, suoni e colori si arriverà fino alla mente, tra i luoghi più misteriosi del nostro corpo, dove nascono i pensieri e fino alla trasformazione in emozioni.

I bambini, ragazzi, insegnanti, genitori e visitatori saranno guidati attraverso ambienti suggestivi e dinamici che fanno vivere in prima persona l’universo meraviglioso che si trova all’interno di ciascuno di noi.

INSIDE YOU dedicato a tutti, è a disposizione dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 e il sabato e la domenica, dalle 11 alle 19.

