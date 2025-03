La giunta incontra la cittadinanza di Ameglia centro storico

La giunta di Ameglia continua con una serie di incontri sul territorio per ascoltare e dialogare con i cittadini. Il prossimo appuntamento si terrà, per la frazione di Ameglia centro storico, lunedì 24 alle ore 18:00 presso la Sala Consiliare del Municipio. Sarà un’occasione importante per confrontarsi direttamente con l’Amministrazione Comunale, condividere idee, proposte e segnalazioni per il nostro territorio.

L’articolo Ad Arenzano e Voltri la Coppa Italia di Orienteering. Allenamenti nello Spezzino proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com