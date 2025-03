Life Support, responsabile nazionale immigrazione Rifondazione: “Ennesimo atto di guerra contro chi fugge e ha diritto di trovare salvezza”

“Quello che accade per l’ennesima volta qui alla Spezia, ma non solo, ovvero fare in modo che chi arriva già da mesi se non anni di detenzione finisca col doversi fare quattro giorni di mare in più per garantire al ministero di dimostrare che ha il pugno di ferro, è l’ennesimo atto di uccisione del diritto di asilo che avviene in Italia e in Europa”. Lo dichiara Stefano Galieni, responsabile nazionale immigrazione di Rifondazione comunista, in una dichiarazione diffusa nell’ambito della sua partecipazione questa sera al presidio di benvenuto ai migranti portati a bordo dalla Life Support, nave di Emergency. “Quanto accade è l’antipasto di quello che sta per avvenire e che avverà nei prossimi anni, ed è l’ennesimo atto di guerra contro chi fugge e ha il diritto, in base alla Convenzione di Ginevra, che non mi risulta essere stata abolita, di poter trovare salvezza e rifugio in un Paese che si ritiene civile e democratico”, aggiunge Galieni, membro della segreteria nazionale del Prc.

Il presidio di benvenuto, tenutosi nei pressi del faro cittadino, è stato promosso Cgil, Arci, Anpi, Amnesty International La Spezia, Buon Mercato, Mediterraneo, Circolo Pertini, Leali a Spezia/AVS, Partito Democratico, Rifondazione Comunista, Partito Comunista Italiano, Italia Viva, Federconsumatori, Circolo Operaio, Compagno è il mondo, Rete Pace e Disarmo La Spezia e Rete per la Pace Sarzana.

