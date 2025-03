Omicidio Nada Cella, in aula i nuovi testi dell’accusa: “Cecere e Soracco li abbiamo visti insieme”

Genova. Due nuovi testimoni in aula nel processo per l’omicidio di Nada Cella hanno raccontato di aver visto Marco Soracco in compagnia di Annalucia Cecere nel periodo precedente al delitto, circostanza sempre negata dal commercialista.

Il primo è Vincenzo Daneri, classe 1948. A lui gli investigatori della mobile sono arrivati grazie alla criminologa Antonella Delfino Pesce, che aveva raccolto alcune voci in un bar di Chiavari dopo che i giornali avevano pubblicato la foto dell’epoca di Cecere nel corso delle nuove indagini riaperte nel 2021. Daneri ha raccontato che una ventina di giorni prima del delitto era stato a un pranzo organizzato dalla scuola di ballo di Chiavari che frequentava in un ristorante nei pressi del lago di Giacopiane in val D’Aveto.

