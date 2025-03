Dall’ufficio stampa della Pro Recco Waterpolo. Di Daniele Roncagliolo

La Pro Recco è in semifinale di Euro Cup: alla “Sciorba” i biancocelesti battono ancora il Vasas per 14-7 dopo il 9-11 di Budapest. Come all’andata il protagonista è Cannella, autore di quattro reti. Sul proprio cammino i ragazzi di Sukno troveranno adesso gli spagnoli del Sabadell: andata in casa il 3 Aprile, ritorno il 24 dello stesso mese.

