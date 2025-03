Piano assunzioni del Comune di Genova, scintille tra Silvia Salis e Pietro Piciocchi

Genova. Per il 2025 nel Comune di Genova sono previste 145 assunzioni a fronte di 290 pensionamenti, con un turnover limitato al 50%. In questo modo il personale passerà da 5.019 dipendenti nel 2024 a 4.584 nel 2027. Numeri che emergono dall’incontro sul piano di assunzioni tra le sigle sindacali tenuto dall’amministrazione nei giorni scorsi e che ha messo in allarme gli stessi sindacati.

Un tema che il centrosinistra ha, come era prevedibile, deciso di sottolineare in una fase di campagna elettorale in cui il vicesindaco reggente e assessore al Bilancio è anche candidato sindaco.

