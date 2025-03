Recco: in sala “Lavoratori” evento-ricordo del grande Bruno Pizzul

Da Panathlon Club Golfo Paradiso

Il Panathlon Club Golfo Paradiso, in Tributo a Bruno Pizzul, recentemente scomparso, organizzerà un vero e proprio “Salotto dello Sport” presso la Sala Polivalente “F. Lavoratori”, Venerdi 21 Marzo alle ore 18.30. L’argomento portante in questo frangente sarà il Calcio, la Voce Iconica di Pizzul, che ha accompagnato – dagli anni ’70 al nuovo millennio – molti degli eventi più importanti tra Serie A, Campionati Internazionali e Mondiali su piattaforme RAI,

TMC e i più recenti canali satellitari, tra i quali DAZN. In questa occasione protagonista sarà anche la figura del Giornalista e del Cronista Sportivo nelle sue sfumature a tutto tondo.

