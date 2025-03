Recco: rotatoria, la Regione ha stanziato 2.200.000 euro; ora gara per assegnare i lavori

I lavori a Recco per realizzare la rotatoria costituita da due ponti a campata unica sul torrente Recco per collegare svincolo autostradale, strada provinciale 333 e le vie comunali Pisa e Fieschi partiranno entro l’anno. La giunta regionale ha stanziato 2.200.000 euro che col 1.500.000 della Sogegross per oneri di urbanizzazione permetteranno di realizzare l’opera. Ora i tempi sono quelli della gara che bandirà la Citta metropolitana perr assegnare i lavori. Inoltre occorre calcolare i tempi di eventuali ricorsi. Costruzione del supermercato e rotatoria dovrebbero viaggiare parallelamente ed essere ultimati, nelle più rosee previsioni, entro il 2026.

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

