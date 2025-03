Santo Stefano, nella notte visite indesiderate a due attività

Due attività del comune di Santo Stefano Magra sono state prese di mira dai ladri nella notte fra martedì e mercoledì, con altrettanti tentativi di effrazione subito denunciati ai Carabinieri ma anche tramite Facebook, dove i titolari hanno espresso tutta la rabbia e la frustrazione per quanto subito. Il primo episodio è stato documentato dalle telecamere della Pizzeria Mediterranea, Ponzano Belaso, poco prima delle 5 del mattino, quando due persone hanno sfondato la porta d’ingresso entrando all’interno del locale. A quel punto è scattato l’allarme e gli intrusori si sono allontanati, spiegano dal locale, che ha riportato il danno a porta e serratura, ma non ammanchi (il cassetto del registratore era stato svuotato alla chiusura). “Abbiamo diffuso il video per sensibilizzare la comunità e lanciare un allarme su questi episodi, c’è da stare attenti”, dicono dalla pizzeria.

Poco più di un’ora dopo quanto accaduto a Belaso, ecco che intorno alle 6.30, una persona è stata invece immortalata dalle telecamere del ristorante pizzeria Il Contado di Santo Stefano. In questo caso però la ‘visita’ – forse da parte degli stessi malintenzionati del precedente episodio? – è stata involontariamente interrotta prima di una eventuale tentativo di effrazione dall’arrivo di un fornitore giunto sul posto prima del previsto. “Non si sa più che aspettarsi – ha scritto in proposito il titolare – se non il fatto di vivere, ormai costantemente, con la paura di subire questo genere di ingiustizie”.

