Savona, il benzinaio del porto fuori servizio dopo il pensionamento di Rii: nessuna data ipotetica su quando verrà ripristinato

Savona. A fine febbraio avevamo racconto che I ki Yong, per tutti i savonesi conosciuto come Rii, sarebbe andato in pensione lasciando così, dopo 30 anni, senza un gestore il benzinaio del porto di Savona.

Punto di riferimento per tanti savonesi, ma non solo, si erano “disperati” di questa scelta e avevano chiesto a I Ki Yong di ritardare la pensione. Tante le preoccupazioni dei clienti “adesso come faremo?”, “chi subentrerà al tuo posto?” i messaggi più ricorrenti sui social appena si era sparsa la notizia. Insomma un punto di riferimento sicuramente per la presenza di Rii ma, anche, perché, per chi transitava da Savona verso Albissola, era uno dei due benzinai che si incontravano prima di prendere, ad esempio, l’autostrada.

