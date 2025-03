Scontro fra due auto nei pressi del casello di Ceparana, soccorse tre persone

È di tre persone ferite in modo non grave il bilancio dell’incidente avvenuto alle prime luci dell’alba di oggi sull’autostrada A12 in prossimità del casello di Ceparana-Albiano in direzione Genova. Per circostanze ancora da definire due auto si sono scontrate ed una di queste è finita in testa-coda mentre l’altra è andata contro il guard rail. L’equipaggio della Pubblica Assistenza di Vezzano subito giunta sul posto ha prestato soccorso alle tre persone, una delle quali è stata poi trasportata al Pronto Soccorso del Sant’Andrea in codice giallo per accertamenti dopo essere stata estratta dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco. Sul posto anche Polizia Stradale per i rilievi del caso e temporanea chiusura del tratto, e personale delle Autostrade per la pulizia del manto.

