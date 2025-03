Da Diego Pistacchi (Sestriamo/Forza Italia) e Marco Conti (Fratelli d’Italia)

Una bella notizia per Sestri Levante e in particolare per i cittadini di Santa Vittoria. La scuola “Marconi” vedrà presto importanti lavori di riqualificazione grazie a Regione Liguria che ha stanziato 475 mila euro per l’adeguamento sismico e la riqualificazione energetica dell’immobile.

» leggi tutto su www.levantenews.it