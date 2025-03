Sestri-Rapallo-Recco-Moconesi-Cicagna: i Consigli dei ragazzi riuniti in Regione

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale

I giovanissimi rappresentanti dei Consigli comunali dei ragazzi della Liguria oggi in aula hanno “interrogato” gli amministratori regionali su ambiente, violenza di genere, viabilità, spazi per i giovani e solidarietà. Consegnato ad ogni studente il “Passaporto per i diritti”, ispirato ai 54 principi della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Hanno partecipato alla seduta, fra gli altri, Maria Caterina Porcu, presidente Unicef Liguria, gli assessori Simona Ferro e Massimo Nicolò

