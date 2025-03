Skymetro, il piano dei cantieri: in Valbisagno sei anni di lavori su strade e alveo del torrente

Genova. Sei anni di lavori dall’inizio delle opere propedeutiche alla chiusura dell’ultimo cantiere, due campi base a Struppa e Staglieno, tre fronti d’avanzamento che marceranno insieme per comprimere i tempi, corsie chiuse durante la realizzazione delle pile e la posa dell’impalcato, mezzi in alveo con l’incognita del meteo. Sono le principali caratteristiche del piano di cantierizzazione dello Skymetro in Valbisagno, parte integrante del progetto aggiornato (nome in codice P4) che il Comune ha svelato per la riapertura della conferenza dei servizi dalla quale si attende, insieme alla pronuncia del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il via libera decisivo per realizzare l’infrastruttura.

Ieri il vicesindaco reggente e candidato Pietro Piciocchi ha ribadito che l’opera “può essere tranquillamente realizzata in tre anni“. Per ora fa fede il cronoprogramma studiato dai tecnici di Systra e Italferr, peraltro scandito secondo le indicazioni della committenza, cioè i dirigenti del Comune coordinati dal project manager Emanuele Scarlatti. La tabella riporta luglio 2026 come data di inizio dei lavori propedeutici, ovvero spostamento dei sottoservizi e risoluzione delle interferenze, mentre la costruzione vera e propria è prevista a partire da gennaio 2027 nella zona di Sant’Agata dove sorgerà la stazione di testa. Il primo lotto (Brignole-Ponte Carrega) dovrebbe concludersi a giugno 2030 con avvio dell’esercizio nel mese di ottobre, mentre il secondo (Ponte Carrega-Molassana) sarebbe pronto a giugno 2032 con relativa apertura ai treni dopo tre mesi.

