Stelle nello Sport, sono 367 le foto in gara per il 13° Premio Nicali-Iren

Ancora una straordinaria partecipazione nel segno della promozione dei valori dello Sport. Sono ben 367 le fotografie in gara nella 13a edizione del Premio Fotografico Nicali, sostenuta da Iren Luce, Gas e Servizi e dedicata al ricordo del compianto presidente del Coni Genova, Carlo Antonio Nicali.

Scatti dedicati a oltre 40 discipline sportive. Gare e allenamenti, premiazioni, tanta attività promozionale con giovanissimi atleti in azione. Gli autori delle immagini colgono, ancora una volta, lo spirito di una rassegna che da un lato vuole esaltare gli aspetti artistici dell’ampio e variegato panorama di sport praticati in Liguria e dall’altro mettere in evidenza, attraverso i clic, gli stati d’animo dei praticanti.

