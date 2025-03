Treni: “Pendolari e turisti, la politica fa figli e figliastri”

Dal Comitato Pendolari Genova – Pisa – Genova

Siamo basiti dall’attivismo messo in atto dai politici locali e dalle amministrazioni alla notizia dei lavori che ridurranno nel periodo estivo i treni per la Liguria da Milano causando disagio ai Turisti. E’ quotidiana la loro presenza sui social media e sui quotidiani locali, prima dov’erano? Comprendiamo il grave danno all’economia turistica del levante ligure e del nostro amato Tigullio, ma il nostro comitato è da anni che si batte per avere risposte sui disagi che viviamo “quotidianamente” e dico “quotidianamente” causati dai disservizi e dai ritardi di Trenitalia. Soprattutto negli ultimi cinque mesi dove siamo stati derubati di treni per raggiungere i posti di lavoro (fascia oraria dalle ore 06:50 alle ore 08:13 zero treni per La Spezia ed alta Toscana) e lo sforzo messo in atto dalle Amministrazioni e dai Politici non è servito a nulla perché la loro pressione sull’azienda Trenitalia è stata praticamente nulla. Ora però, tutto d’un tratto, si svegliano e suonano la carica perchè vengono toccate direttamente le loro tasche ed i loro interessi. Mi spiace ma lavoratori e studenti del territorio hanno diritti maggiori sui turisti, soprattutto hanno bisogno di maggior rispetto e considerazione, anche perché i voti li portano loro e non i turisti.

» leggi tutto su www.levantenews.it