Vince Genova presenta il simbolo per le comunali, Piciocchi: “Siamo una grande famiglia”

Genova. La bandiera di Genova, il nome “Piciocchi” in blu e un semicerchio arancione con la scritta Vince Genova. La lista civica a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, quella che nel 2017 e nel 2022 aveva spinto Marco Bucci arrivando a sfiorare il 20% di preferenze, ha presentato il sindaco per le comunali del 25 e 26 maggio. Anche oggi, al point di via Ceccardi, folla di sostenitori e candidati.

“Mi state facendo commuovere – ha detto Piciocchi ai supporter, mentre sventolavano i cartelli con il logo svelato – siamo una grande famiglia, è da qui che io ho iniziato, nel 2017, il mio percorso in Comune, candidandomi al consiglio, questa è una delle due liste civiche, finora, e dico finora perché abbiamo tante persone che si stanno avvicinando, che vogliono portare esperienze di valore nell’amministrazione, che guardano alla crescita, al futuro di Genova, che vogliono bene a questa città, persone che hanno mille occupazioni, che hanno lavori, e che però si mettono in gioco”.

