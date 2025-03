Camogli: “Un mondo che scompare”, gli ‘scatti’ di Gaiotti a Castel Dragone

Volete saggiare la magia del mondo in cui viviamo? Volete emozionarvi spaziando dall’Artico all’Indonesia, dall’Etiopia alle savane? Lo potete fare visitando la mostra fotografica di Marco Gaiotti, inaugurata oggi nelle sale di Castel Dragone a Camogli, dal titolo “Un mondo che scompare”.

“Da vent’anni mi occupo di fotografia naturalistica. Ho iniziato per caso; viaggiavo portandomi la macchina fotografica e immortalando all’inizio i paesaggi privilegiando l’estetica – ha spiegato Gaiotti – Successivamente mi sono dedicato agli animali, appostandomi anche per giorni per realizzare uno scatto. Negli anni mi sono accorto del ruolo fondamentale dell’ambiente, dell’habitat, che è altrettanto importante come il preservare le specie”.

