Fratelli d’Italia ritorna a casa: inaugurata in Via Mazzolani la sede che fu di Alleanza nazionale. Con un pensiero a Sauro Manucci

“È per noi un piacere oggi inaugurare e festeggiare l’apertura di questa sede, una sede che ha un valore per noi importante dal punto di vista storico. Fratelli d’Italia però non è soltanto la storia della destra, è molto di più, si è allargata anche a persone con altre tradizioni, altre culture e lo dimostra quotidianamente raccogliendo la maggioranza degli elettori e governando bene questi territori. A partire dalla Spezia e dalla Regione Liguria e presto in sempre più territori della nostra nazione”. Il responsabile nazionale dell’Organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, ha tenuto a battesimo la nuova sede del partito dei meloniani in Via Mazzolani, 9, in un appartamento al primo piano che aveva ospitato in passato il coordinamento provinciale di Alleanza nazionale.



In attesa del taglio del nastro e della benedizione dei locali, un capannello di esponenti di partito, eletti nelle istituzioni, iscritti e semplici curiosi si è riunito di fronte al portone. Ad accogliere i vertici nazionali, regionali e provinciali di Fratelli d’Italia anche lo striscione della sezione spezzina di Gioventù nazionale, con tanto di bandiere.

