Il Propeller club in Albania per la dodicesima missione all’estero: previsto incontro a bordo del Vespucci

The International Propeller Club – Italia organizza la dodicesima missione all’estero, che si terrà il 9 e 10 aprile 2025 in Albania. “Si tratta della dodicesima missione all’estero del Propeller – dichiara il presidente Umberto Masucci -. Le missioni, iniziate nel 2015, hanno l’obiettivo di promuovere le best practices nei settori dello shipping, della portualità e della logistica, favorendo la collaborazione tra le componenti pubbliche e private del cluster marittimo italiano e creando solide reti di networking con le comunità locali.”

Il programma prevede incontri a Tirana tra le autorità, il Cluster locale e la delegazione italiana, formata dal cluster marittimo privato e pubblico. La tavola rotonda sul tema “Porti e Shipping: drivers strategici per Albania e Italia” sarà organizzata in collaborazione con Srm il Centro Studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo, partner scientifico del Propeller Club.

La missione continuerà a Durazzo con una serie di incontri a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci, recentemente rientrata dal suo straordinario giro del mondo, che termina proprio nel porto albanese. Sempre a Durazzo sarà organizzata una tavola rotonda sul tema della formazione marittima, a cura dell’Accademia della Marina Mercantile Italiana.

Sarà anche l’occasione per far vivere a una selezione di studenti degli istituti nautici italiani l’esperienza della vita di bordo. “Siamo particolarmente grati alla Marina Militare – conclude Masucci – per aver accettato di ospitare a bordo di Nave Vespucci, una crociera di addestramento promossa dai Propeller italiani: un gruppo di circa quindici ragazzi provenienti da vari istituti nautici e dall’Accademia della Marina Mercantile Italiana. Facciamo squadra per il bene del nostro cluster.”

