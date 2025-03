Incontro tra Comune e Comitato delle Borgate: “Il Trofeo di San Giuseppe potrebbe essere riprogrammato a inizio aprile”

Al termine di una riunione con il Comune della Spezia gli animi si sono distesi e il Trofeo di San Giuseppe si potrebbe disputare il prossimo 6 aprile. Questa mattina era stato diffuso un primo comunicato nel quale il Comitato delle borgate lamentava l’assenza di un tavolo tecnico per “risolvere le numerose problematiche logistiche e strutturali che affliggono molte delle società che partecipano al Palio” e annunciava la cancellazione della tradizionale gara primaverile che apre la stagione in vista della prima domenica di agosto.

In serata una seconda nota sempre del Comitato ha cambiato il quadro originale e annunciato il possibile posticipo della gara: “Oggi pomeriggio all’esito dell’incontro delle borgate e del consiglio direttivo con il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e l’assessore al Palio del Golfo Maria Grazia Frijia, nonché gli assessori Pietro Cimino e Alberto Giarelli, si sono poste le basi, grazie all’aiuto dell’amministrazione, per avviare un tavolo tecnico con le autorità del territorio avente ad oggetto le varie problematiche delle borgate. Ringraziando il sindaco per l’aiuto e per l’interesse dimostrato, riprendiamo ben volentieri le attività in mare in vista della prossima tradizionale gara del Santo patrono, spostata al 6 aprile”.

