La festa rinascimentale, il festival degli artisti di strada, il Fil e la Notte in Bianco: a Loano è “Improvvisamente Primavera”

Loano. Dal Festival Internazionale Live di Loano alla festa rinascimentale che celebra “Il ritorno dei Doria”, dall’esposizione internazionale felina al Triathlon Sprint, dalle escursioni alle mostre agli appuntamenti libreschi ai raduno d’auto, per concludersi con l’imperdibile “Notte in Bianco”. A Loano è tutto pronto per “Improvvisamente primavera”, il programma di eventi predisposto dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del territorio per animare la città nei mesi della “stagione più dolce”.

Il sindaco Luca Lettieri ed il vice sindaco con delega a turismo, cultura e sport Gianluigi Bocchio dichiarano: “Come ogni primavera anche quest’anno la nostra città propone una serie di iniziative ‘per tutti i gusti’. Accanto ad iniziative di grande impatto e ormai storiche, nel nostro calendario propone ogni settimana tanti eventi di vari natura: dagli appuntamenti letterari a quelli sportivi, dai concerti alle rassegne gastronomiche. L’evento clou sarà come sempre la ‘Notte in Bianco’ che anche quest’anno avrà come ospite principale un grande protagonista della musica italiana sul cui nome, ad ora, manteniamo il massimo riserbo. Non vogliamo svelare niente, ma invitiamo tutti a seguirci sui nostri canali web e social per restare sempre aggiornati. Come amministrazione ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato alla predisposizione del calendario di appuntamenti”.

» leggi tutto su www.ivg.it