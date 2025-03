La protesta degli specializzandi in sostegno davanti alla prefettura: in duecento in piazza

Genova. Si sono ritrovati in piazza di fronte alla prefettura per chiedere rispetto e tutela per il loro lavoro e la loro figura: circa duecento insegnanti di sostegno specializzandi, giovani laureati che stanno concludendo il tirocinio formativo obbligatorio per poter ambire alla cattedra di ruolo.

La manifestazione ha portato davanti al palazzo del governo genovese il dissenso della categoria rispetto al decreto del governo firmato dal ministro Valditara che approva i nuovi corsi di specializzazione “Indire”, che prevedono l’equiparazione dei titoli delle università Italiane “a quelli comprati all’estero, tramite l’offerta formativa online estera di dimostrata carenza formativa”.

