A corollario del progetto organizzato dal comando della Polizia locale di Santo Stefano Magra in collaborazione con l’Associazione Culturale Scuola di Formazione Professionale, che ha visto coinvolti i giovani delle scuole medie di Santo Stefano, per la sensibilizzazione e la prevenzione delle violenze di genere, si terrà il convegno gratuito e aperto a tutta la cittadinanza “La violenza di genere nella nostra società. Come combatterla: strumenti attuali guardando al futuro”. Il convegno, approvato dalla sindaca Paola Sisti e dalla dirigente scolastica Simonetta Bettinotti, si terrà giovedì 17 aprile 2025 dalle ore 18:00 alle ore 20:00 nella sala del consiglio del Comune di Santo Stefano, in Piazza Matteotti.

Introdurrà e modererà il dott. Leonardo Moretti, psichiatra e criminologo, formatore del Centro Studi Psicopatologia Investigativa e Criminologia. Queste le relazioni: “Il ruolo del sistema giuridico nella lotta alla violenza di genere” a cura della dott.ssa Diana Brusacà, giudice, presidente del Tribunale della Spezia; “Le donne vittime di violenza”, dott.ssa Sofia Nordio, psicologa Centro Antiviolenza Irene, La Spezia; “Gli uomini maltrattanti”, dott.ssa Michela Ricci Ceffinati, psicologa e criminologa, coordinatrice Centro AMAE (Centro di riabilitazione per uomini autori di violenza di genere); “Occuparsi dell’infanzia come prevenzione della violenza di genere”, dott.ssa Daniela Lorenzini, psicologa-psicoterapeuta e psicologa giuridica. Per informazioni contattare la mail scuolaformazione.convegni@gmail.com

Iscrizioni entro il 12 aprile 2025

L’articolo “La violenza di genere nella nostra società. Come combatterla: strumenti attuali guardando al futuro”, convegno a Santo Stefano proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com