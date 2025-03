Nella giornata per le vittime di mafia Sarzana ha ricordato Dario Capolicchio con gli studenti delle scuole

In occasione della Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, Sarzana ha ospitato a Palazzo Roderio studenti del Parentucelli e del Casini. L’appuntamento, organizzato dall’amministrazione comunale, ha visto la partecipazione di Michele Morabito, direttore del Parco della Pace di Sant’Anna di Stazzema e responsabile del progetto “Legalità nelle scuole”, e il vicesindaco Carlo Rampi, ed ha rappresentato un momento di riflessione profonda, arricchita dalle testimonianze e dagli interventi che hanno sottolineato l’importanza dell’impegno civile contro la mafia. Tra i presenti, anche l’Associazione Libera, L’égalité e la Consulta della Legalità, che hanno contribuito a delineare il quadro delle attività e delle iniziative volte a contrastare il fenomeno mafioso. Uno dei momenti salienti dell’incontro è stato il ricordo di Dario Capolicchio, lo studente sarzanese di architettura vittima della strage dei Georgofili a Firenze, un tragico evento che ha segnato la storia della lotta alla mafia. La sua memoria è stata onorata, sottolineando il forte legame tra la città di Sarzana e l’impegno antimafia. L’assenza di Benedetto Randazzo, amico e collaboratore di Peppino Impastato, a causa di un impegno improvviso, non ha diminuito l’intensità del dibattito visto che Michele Morabito ha condiviso la sua esperienza e il suo impegno nel progetto “Legalità nelle scuole”, un’iniziativa che mira a educare i giovani alla legalità e alla cittadinanza attiva. Il vicesindaco Carlo Rampi ha invece evidenziato la necessità di una vigilanza costante, ricordando come la malavita possa infiltrarsi in diversi contesti. L’incontro ha rappresentato un’occasione preziosa per sensibilizzare gli studenti e la comunità locale sull’importanza della memoria e dell’impegno nella lotta contro le mafie, rafforzando il messaggio che solo attraverso la consapevolezza e la partecipazione attiva si può costruire una società più giusta e libera dalla criminalità organizzata.

