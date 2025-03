Nolese, un turno di squalifica al “Mazzucco” dopo i fatti contro la Veloce: ammenda ridotta per la collaborazione dei dirigenti biancorossi

Noli. In occasione di Nolese-Veloce, finita 1-0 in favore dei granata, c’è stata una situazione di grande bagarre dopo la rete decisiva di Bruzzone tra spalti e campo. Addirittura un oggetto (identificato successivamente come una bottiglia) ha colpito mister Ghione, come confermato nel post partita. Dei brutti episodi che vanno a rovinare la bellezza delle domeniche sportive. Era atteso quindi il comunicato del Giudice Sportivo a stabilire le relative sanzioni, che è arrivato: un turno di squalifica al “Mazzucco” e un’ammenda di 50€ alla società biancorossa. L’ammenda è stata ridotta per il comportamento collaborativo dei dirigenti della Nolese per riportare l’ordine per gli ultimi minuti di partita.

