Polo della Protezione Civile da Santo Stefano a Brugnato, Galazzo: “Decisione che va nella direzione sbagliata, Comuni siano coinvolti””

“Ho appreso che la Regione Liguria ha deliberato lo stanziamento di 200.000 euro destinati all’acquisto del terreno dove verrà realizzato il nuovo Polo logistico di Protezione Civile regionale a Brugnato e la cosa mi preoccupa non poco”. Lo afferma il sindaco di Ameglia Umberto Galazzo, che prosegue: “Premetto che non si tratta di una presa di posizione campanilistica, ma dettata esclusivamente dubbi concreti relativi all’efficacia operativa di una tale scelta. Attualmente il polo è situato a Santo Stefano Magra e, considerato che la stragrande maggioranza dei volontari attualmente operativi provengono da La Spezia e dalla Val di Magra, non capisco quale possa essere la logica che ha convinto la Regione a decidere di spostarlo a decine di chilometri di distanza. Le conseguenze sotto l’aspetto operativo potrebbero essere non indifferenti e, a mio parere, questa scelta rischia di non raggiungere l’obiettivo prefissato dalla Regione “di fare un salto di qualità in avanti anche sotto il profilo logistico”. Peraltro apprendo che lo stanziamento è mirato esclusivamente all’acquisto di un terreno su cui dovrà poi essere costruita una struttura di cui non so se ad oggi esiste lo stanziamento e il progetto. Sono convinto – Conclude Galazzo – che un argomento di tale portata avrebbe dovuto essere socializzato con tutti i Comuni interessati e in particolare discussa con tutti i Sindaci e spero che ci sia ancora il tempo per poterlo fare. Chiederò ufficialmente che tale scelta venga sospesa e che si trovi il modo di discutere ed approfondire le argomentazioni che hanno spinto la Regione a decidere in tal senso e che a mio modo vanno nella direzione sbagliata”.

