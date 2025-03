Puntualità e trasparenza nei rapporti con gli istituti di credito, Tarros e Laghezza premiate a Milano

Oltre centotrenta le aziende italiane premiate a Milano ai Credit Reputation Award 2025, appuntamento, organizzato da MF CentraleRisk, dedicato alle imprese che si sono distinte nel 2024 per puntualità e trasparenza nei rapporti con gli istituti di credito. I riconoscimenti vengono conferiti analizzando i dati, in questo caso relativi al 2024, provenienti della Centrale Rischi di Banca d’Italia. “Non c’è una giuria – spiega una nota diffusa da MF CentraleRisk -: è un algoritmo che scientificamente attribuisce quale impresa ha le caratteristiche di Impresa Top per puntualità con il Sistema Bancario“.

Tra le imprese premiate, anche due della Spezia: Tarros S.p.a., noto gruppo attivo nel settore logistico, già destinataria del riconoscimento in occasione dell’edizione 2024 della manifestazione; e, new entry, Laghezza Spa, altra nota realtà, attiva sul fronte delle soluzioni doganali e logistiche. Completano il versante ligure le genovesi InRail S.p.A. (riconoscimento confermato) e Madi Ventura (new entry).

“E’ stato un onore premiare queste importanti realtà liguri. I dati di Centrale Rischi possono davvero fare la differenza rispetto a quelli di bilancio nel valutare l’affidabilità di un’azienda – le parole di Massimiliano Bosaro, fondatore e Ad di MF CentraleRisk -. I Credit Reputation Award vengono assegnati sulla base di un modello di scoring rispettoso dei benchmark di mercato in termini di AUC e Gini Index, come richiedono gli studi della Banca d’Italia per la valutazione del merito di credito delle imprese. Ed è ammirevole vedere come anno dopo anno il loro numero, e l’attenzione prestata alla comprensione di questo dato, aumenti”.

