Regione, l’opposizione mette Bucci alle strette: “Sopprimere Alisa e riorganizzare la sanità”

Genova. Partire dalla soppressione di Alisa per riorganizzare la sanità regionale. È la proposta che i gruppi di opposizione (Pd, Avs, Lista Orlando e Movimento 5 Stelle) portano in Consiglio regionale con una mozione che impegna la giunta Bucci a “iniziare urgentemente il processo” per attribuire “in maniera razionale ed efficace le competenze dell’azienda tra l’assessorato e i vari soggetti del servizio sanitario regionale”.

Il provvedimento sarà discusso probabilmente tra due settimane, visto che nella seduta del 25 marzo è prevista un’informativa del presidente Marco Bucci sul disavanzo dopo l’approvazione della manovra di bilancio da 62 milioni (una cifra che però, secondo il governatore, non corrisponde al reale buco del sistema regionale). Da lì si aprirà una discussione che si preannuncia infuocata dopo lo scontro già andato in scena col capogruppo del Pd Armando Sanna.

