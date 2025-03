“Saturday Drive Night 25”, la Croce rossa ritorna nelle strade e nelle piazze dei giovani per combattere l’abitudine a guidare dopo aver bevuto

I giovani di Croce rossa italiana per i giovani spezzini. Un connubio che prosegue da ormai sei anni, con risultati positivi.

Sta infatti per iniziare la sesta edizione consecutiva del progetto di educazione alla sicurezza stradale organizzato da Croce rossa italiana della Spezia e sostenuto dal Sindacato nazionale degli agenti di assicurazione (Sna) e dal Comune della Spezia.

Forte del successo delle precedenti edizioni, l’iniziativa rivolta ai giovani spezzini quest’anno introduce alcune novità e rinnova la sua veste con il nuovo nome “Saturday Drive Night 25”. L’obiettivo invece resta sempre lo stesso: prevenire l’abuso di alcol durante le serate della movida in centro città e stimolare un comportamento responsabile prima che i giovani spezzini si mettano alla guida, per raggiungere una diminuzione significativa degli incidenti stradali e delle contravvenzioni legate all’abuso di sostanze psicotrope.

