Sciopero dei trasporti indetto da Cobas e Cub: i primi dati

A seguito dello sciopero nazionale di 24 ore proclamato dalle delle organizzazioni sindacali Cobas Lavoro Privato e Cub Trasporti, sono stati diffusi da Atc i dati, parziali, sulle astensioni dal lavoro. Nel comparto relativo a tutto il bacino di riferimento, hanno aderito allo sciopero 163 dipendenti su un totale di 378 comandati al lavoro, con una percentuale di adesione del 43,12 per cento. Il personale viaggiante di Atc asercizio ha aderito in una percentuale del 66,96 per cento, mentre il personale viaggiante delle aziende subappaltatrici ha aderito in percentuale del 9,72 per cento.

