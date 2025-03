Genova. Un uomo di 46 anni si è barricato questa mattina nella sua abitazione in via Arrivabene a Sestri Ponente. L’uomo, di nazionalità italiana, per ragioni che sta appurando la polizia non vuole uscire e minaccia il suicidio.

Secondo le prime informazioni non sarebbe armato, almeno non di armi legalmente detenute ed è da solo in casa. Sono stati allertati però gli artificieri, visto che l’uomo avrebbe minacciato di farsi saltare in aria con dell’esplosivo.

» leggi tutto su www.genova24.it