Nelle ultime settimane, in seguito all’inserimento dell’area del waterfront spezzino tra quelle portate in vetrina da Liguria International al Mipim di Cannes, liste civiche e comitati civici hanno espresso l’esigenza di conoscere i dettagli di un presunto nuovo progetto di waterfront da realizzare nelle aree del Demanio marittimo di Calata Paita, escluse quelle che saranno dedicate ad ospitare le attività crocieristiche (nuovo molo e nuova stazione marittima).

L’Autorità di sistema portuale precisa a questo proposito che “non esiste attualmente alcuna specifica progettazione in merito. Tali aree sono infatti al momento regolamentate dal Piano regolatore portuale e dalla normativa di dettaglio ad esso allegata, e rientrano nel perimetro delle aree di interazione porto-città del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS) dell’AdSp-Mlor approvato dalla Giunta Regionale nel luglio del 2020”, spiegano da Via del Molo.

L’articolo Waterfront, l’Autorità di sistema portuale: “Non esiste attualmente alcuna specifica progettazione in merito” proviene da Città della Spezia.

