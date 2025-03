A Tursi torna il concerto gratuito “Il cuore di Federico”

Genova. Anche quest’anno, per il terzo consecutivo, il Salone di rappresentanza di Palazzo Tursi ospiterà, alle 17 di lunedì 24 marzo, il concerto di beneficenza “Il cuore di Federico“, organizzato da Anna Gremmo per portare avanti lo spirito di solidarietà di suo figlio, Federico Fontana, morto ad appena 30 anni in un incidente stradale in corso Europa.

I proventi del concerto, durante il quale si esibirà il “Sizohamba Gospel Choir”, verranno donati all’associazione “Rete Sostegno Genitore e Bambino Sunrise“, che si occupa di famiglie in stato di bisogno.

