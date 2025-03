Aiuto Dsa: “Siamo punto di riferimento per tanti e serve una nuova sede: ci sono stati chiesti affitti esorbitanti”

Il corpo umano è una macchina perfetta, anche quando funziona in maniera “diversa”. Si adatta ma per farlo deve avere gli strumenti giusti. Lo sanno bene all’associazione Aiuto Dsa della Spezia che segue da ormai dodici anni centinaia di famiglie, giovanissimi e bambini in età scolare. Ma in questo momento l’associazione oltre che garantire i propri servizi ha bisogno di una sede nuova, più spaziosa per proseguire con serenità. La soluzione che sta adottando in questo momento non è più sufficiente. In particolare, i principali destinatari dei progetti sono persone alle quali è stata certificata una condizione di Disturbo specifico dell’apprendimento. Sul tema come spiega la presidente di Aiuto Dsa Consuelo Casella: “C’è ancora tanta strada da fare, con le istituzioni del territorio abbiamo un rapporto costante anche con professionisti e docenti. Siamo il punto di riferimento per quasi novecento famiglie, oltre a queste almeno 140 ogni anno si rivolgono a noi per un consulto oppure un’indicazione. Sul Dsa la strada è in salita perché molte persone non la vogliono riconoscere come una condizione che viene diagnosticata. Abbiamo visto tanti ragazzi che vengono messi a dura prova e indicati come ‘svogliati’ quando in realtà sono Dsa”.

Chi è certificato Dsa presenta disturbi del neuro-sviluppo che riguardano la capacità di leggere, scrivere e calcolare in modo corretto e fluente. Aiuto Dsa come detto si impegna mettendo a disposizione professioni e percorsi mirati per individuare gli strumenti giusti per aiutare queste persone: “Alcuni dei percorsi che proponiamo sono totalmente gratuiti, altri richiedono un contributo minimo – aggiunge Casella -. Lavoriamo molto con famiglie a rischio povertà educativa, con barriere linguistiche importanti. Negli ultimi anni c’è stato un grande aumento delle certificazioni Dsa. Noi ci impegniamo e diamo il massimo, ma in questo momento è sempre più necessario poter avere degli spazi fisici adeguati. Basterebbero quattro stanze piccole, arredate in maniera essenziale, per poter garantire la privacy giusta per i percorsi. In questo momento abbiamo a disposizione una sala del Comune ma non è sufficiente. Abbiamo fatto richiesta e cercato anche altre soluzioni in affitto. Nel primo caso siamo in attesa e tutto però sembra bloccato, nel secondo ci sono state chieste cifre esorbitanti, che non possiamo permetterci”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com