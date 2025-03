Al via la seconda dedizione del corso per divulgatori del patrimonio culturale

Genova. Sino al 31 marzo è possibile iscriversi alla seconda edizione di d:cult, il primo e unico corso di alta formazione dedicato alla divulgazione scientifica del patrimonio artistico e culturale, promosso da IANUA, la Scuola Superiore dell’Università di Genova.

Il corso prevede un piano didattico intensivo, della durata di due mesi, per un totale di 250 ore tra lezioni frontali, sopralluoghi e workshop, per formare giovani professionisti in campo culturale in qualità di divulgatori scientifici P.er presentare il corso ai potenziali partecipanti, lunedì 24 marzo alle 17 è previsto un incontro online (a cui è possibile collegarsi attraverso questo link https://meet.google.com/reh-mcfc-ypv?pli=1).

