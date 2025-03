In seguito all’estensione dell’allerta meteo di rischio arancione fino alle 14 di domenica 23 Marzo, i volontari del Gruppo Fai di Massa Carrara svolgeranno le visite per le Giornate di Primavera a partire dal termine di tale proroga. Le visite sono quindi riorganizzate nella fascia oraria dalle 14 alle 19 circa, con partenza presso la Chiesa della Madonna delle Lacrime (Via Carriona 44, Carrara).

I volontari cercheranno di potenziare i gruppi di visita per accogliere più visitatori possibili. Nel caso in cui l’allerta meteo venga ulteriormente estesa oltre le 14 del 23 marzo, le visite saranno da considerarsi come definitivamente annullate.

Per ulteriori aggiornamenti fare riferimento al sito www.giornatefai.it, ai canali online del Gruppo FAI di Massa Carrara e ai canali ufficiali del Comune di Carrara.

L’articolo Allerta arancione prorogata in Toscana: come cambia l’organizzazione delle Giornate Fai a Carrara proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com