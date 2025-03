Corteo assi di forza, Gambino chiarisce: “Nessun taglio alle linee collinari”

Genova. “Non ci sarà nessun taglio alle linee collinari in Val Bisagno. La protesta organizzata dai comitati dei soliti noti, in gran parte neppure della vallata, lancia un messaggio totalmente falso ai cittadini di Marassi”.

A parlare è l’assessore comunale alla mobilità, Sergio Gambino, commentando la manifestazione che si è tenuta sabato tra Marassi e Quezzi per protestare contro il taglio dei bus collinari legato al progetto degli assi di forza, che mira a creare un punto di interscambio forzato in piazza Galileo Ferraris. Sotto accusa anche la decisione di creare un capolinea proprio davanti alla scuola e la cancellazione di centinaia di parcheggi in un quartiere già carente di spazi.

