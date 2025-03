De Chirico in mostra a Sarzana tra pittura, litografia e scultura

Fino al 21 luglio Sarzana celebra uno dei giganti del Novecento con una grande mostra dedicata a Giorgio de Chirico, allestita nella suggestiva cornice della Fortezza Firmafede. L’esposizione, che raccoglie sessanta opere, rappresenta un’occasione per esplorare la sua produzione, in un dialogo tra passato e presente che esalta il carattere contemporaneo della sua arte.

In occasione dell’inaugurazione odierna il sindaco di Sarzana, Cristina Ponzanelli, ha sottolineato l’importanza di ospitare una mostra di tale rilievo, definendola un’opportunità di crescita culturale, sociale ed economica per la città. “Siamo orgogliosi di organizzare un evento di questa portata in questi spazi. Accogliere opere così importanti è un onore e una responsabilità. La storia si contamina con la contemporaneità, e mostre come questa rappresentano un volano per il nostro territorio”, ha dichiarato.

L’assessore Giorgio Borrini – che ha chiuso l’accordo nell’ufficio newyorkese di Metamorfosi – ha invece ricordato come la mostra sia il frutto di un lungo lavoro iniziato almeno tre anni fa. “Portare opere di questa importanza qui è stato un percorso complesso, ma anche un orgoglio. Questo evento segna l’inizio di una nuova fase per l’amministrazione, che assume un ruolo attivo nella promozione culturale”, ha spiegato, aggiungendo che il progetto è stato possibile grazie alla collaborazione con l’Associazione Metamorfosi, che si auspica possa proseguire con future iniziative.

Per Simonetta Antellini, direttrice della Casa Museo di Piazza di Spagna dedicata a de Chirico, l’esposizione è un’occasione per entrare nell’intimità dell’artista: “Vedere come viveva e lavorava nella sua quotidianità permette di comprendere meglio la sua ricerca artistica. De Chirico era uno studioso anche delle tecniche pittoriche e ha sviluppato miscele che lo rappresentano pienamente”.

