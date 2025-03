In Lunigiana un museo con rocce da tutto il mondo. “I minerali si sono rivelati un aggregatore sociale”

C’è un nuovo punto di riferimento per gli appassionati di mineralogia: nel comune di Licciana Nardi il 17 gennaio 2025 è nata l’Associazione Mineralogica Pontebosio Lunigiana Storica APS, che in poco tempo ha raccolto le adesioni di quaranta soci. E, come naturale risultato di un mix di casualità e agentività, è nato anche il Museo di Mineralogia di Pontebosio, un museo privato e in fase di costruzione, che gode del patrocinio del Comune di Licciana Nardi e di quello del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano.

Apre le porte in anteprima la segretaria dell’APS, Valeria Grandi: “Al momento troviamo esposta una campionatura di 300 pezzi, circa il 10% della collezione totale, che è costituita da 2500 pezzi, in fase di ripulitura e sistemazione. È un progetto in crescita, che cerca adesioni e sostegno, nato da una spinta condivisa di contingenze. Io ero in contatto con Gian Emanuele Stefanolo, mio vicino di casa, grande collezionista di generi diversi, dischi… la sua donazione è andata a costituire il primo tassello del Museo. E poi ho conosciuto Mario Lazzerini Denchi”.

Denchi è geologo in pensione, appassionato di minerali sin da ragazzo, il quale nel corso della vita e dei suoi 25 anni di lavoro all’estero per ENI ha raccolto e scambiato rocce in ogni luogo del mondo.

“È stato subito individuato come presidente ideale dell’associazione – spiega Valeria Grandi -, per la sua competenza e per l’ingente donazione che ha scelto di fare: migliaia di esemplari confluiranno al Museo”. Un legato che avrebbe dovuto trovare spazio presso i locali sottostanti al Teatro Quartieri di Bagnone, ma che è stato sospeso per pandemia, cambi di amministrazione, cambi di programmi amministrativi.

Ora tutto andrà nelle stanze di Pontebosio. “C’è un’ampia selezione di minerali locali, quelli della Lunigiana, dell’area toscana, delle isole, la Sicilia, la Sardegna, l’Elba… ma ci sono rocce da tutto il mondo. Io non sono mai stata appassionata – specifica Grandi -, ma trovandomi davanti a tanta bellezza e a tutto ciò che questa bellezza sa raccontarci, non ho potuto fare altro che abbracciare questo progetto, prenderlo in casa”, commenta indicando le mura. Valeria, prestando i suoi spazi, si è a sua volta lasciata addomesticare dalle rocce, ne chiama qualcuna per nome, ne illumina qualche altra. “Questa la chiamiamo ‘l’Alpino’, perché la sua forma ricorda il cappello che portano gli alpini con la lunga penna nera: è aegirina su quarzo, arriva dal Malawi. Questi invece sono fluorescenti – prosegue illuminandone qualcuno con la luce ultravioletta -: sono calciti, fluoriti, zeoliti… alla magnetite si attaccano gli spilli, è magnetica come il suo nome. È un mondo affascinante che si lascia esplorare in diversi modi: l’intenzione è di portare avanti iniziative dedicate unicamente ai soci, come la conferenza in una cava ad aprile, e incontri pubblici, come quello in programmazione a giugno al castello di Pontebosio, un convegno tenuto da geologi che parleranno di cambiamento climatico, del ritiro dei ghiacciai e della scoperta di nuovi siti. Su richiesta faremo corsi di geologia e abbiamo già chiesto un proiettore per accogliere le scuole nelle gite didattiche e le uscite delle case famiglia. I minerali si sono già rivelati un aggregatore sociale, ancor prima di essere materia scientifica e da collezione”.

Valeria Grandi pensa alla circolarità del progetto e guarda alle vicine case di riposo come all’estero: “Faccio parte del Comitato di Gemellaggio Fosdinovo – Pays de Sauxillanges, dove è presente un Museo dell’Ametista a cui sono già state donate rocce lunigianesi. Può aggiungersi un’occasione di scambio, di visita, di intercultura. E il Museo di Pontebosio rimane un museo di nicchia: il più vicino in Toscana è a Calci”.

“Viviamo in una zona ricca di minerali – interviene telefonicamente il geologo Lazzerini mettendo in luce le peculiarità mineralogiche -, nella Lunigiana intesa come area sul versante destro e sinistro del fiume Magra ci sono minerali metamorfici e rocce vulcaniche abbastanza rare, soprattutto nella zona del Monte Porro, che è nel comune di Aulla, dove gli ofioliti si sono formati sul fondale oceanico milioni di anni fa, quando c’era Tetide, e nella zona di Ospedalaccio, tra Toscana ed Emilia-Romagna. Per dimorfismo si intendono due forme cristallografiche della stessa molecola. Un esempio conosciuto è quello del carbonio: in una forma è la grafite, conosciuto per l’uso che se ne fa anche nelle matite per scrivere; nell’altra è il diamante, la pietra preziosa. Così accade con calcite e aragonite, che sono una cristallizzazione diversa del carbonato di calcio e di cui abbiamo vari esempi nel Museo”. Al momento la collezione è strutturata in maniera regionale: Lunigiana, Toscana, isole, Italia, mondo, ma successivamente il presidente anticipa una suddivisione sistematica in vetrine, con i minerali esposti in base alla classe di appartenenza: ossidi, silicati, fosfati… “Tra gli elementi più curiosi, ci sono i geodi, ovvero le cavità dentro le rocce che si trovano soltanto nelle zone e alle condizioni in cui sono reperiti. Nella prima vetrina è esposto un minerale che proviene dall’India, una cavansite in apofillite esotica e rara, molto bella esteticamente, con ciuffetti blu. È tipica di una determinata zona dell’India, si trova soltanto lì. E ha una struttura cristallina ben definita, metteremo un microscopio per poterla apprezzare”. L’azzurro torna anche in alcune rocce provenienti dalla Val di Vara: “è una zona di miniere di rame, malachite e cuprite”, spiega Lazzarini, che prosegue spostando lo sguardo verso le Alpi Apuane: “Lì si apre un mondo: le cave di marmo con tutte le variazioni di geodi minerali, si trovano soltanto sulle Apuane. A Sant’Anna di Stazzema invece c’erano tante miniere di antimonio, rame, marmo… le rocce lo raccontano”. Bisogna saperle guardare, guardare oltre all’apparenza come illustra il presidente: “Le ematiti che oggi sono così lucide, metalliche, erano di un rosso ruggine che ha reso necessario lasciarle in acido cloridrico un mese, e spazzolarle ogni giorno”. Una procedura delicata: “anche il quarzo ha tendenza a ricoprirsi di ossidi di ferro, sono varie tipologie di ruggine. Vanno puliti con attenzione, con acido muriatico. Ma lo spiegheremo, come spiegheremo marmi e basalti metamorfosati. Ora cerchiamo sedie, attrezzature, fondi, stampe… ma diremo. E faremo!”.

Per visitare il Museo di Mineralogia di Pontebosio occorre prenotarne la disponibilità. Per tutte le informazioni: AMPontebosio@gmail.com oppure 3771928163.

L’articolo In Lunigiana un museo con rocce da tutto il mondo. “I minerali si sono rivelati un aggregatore sociale” proviene da Città della Spezia.

