Inchiesta diga di Genova, interrogazione del Pd al Governo: “Chiarire ritardi e irregolarità”

Genova. “Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti faccia chiarezza su ritardi ed eventuali irregolarità nell’assegnazione dell‘appalto per la diga foranea di Genova e avvii un’indagine interna presso il Ministero per verificare il rispetto delle normative sugli appalti pubblici per scongiurare eventuali condotte illecite”.

A chiederlo i deputati del PD Valentina Ghio, Alberto Pandolfo e Luca Pastorino, che hanno presentato un’interrogazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

» leggi tutto su www.genova24.it