La sicurezza del consumatore: tutele e procedure. Convegno alla Beghi

Convegno all’auditorium della Biblioteca “Beghi” organizzato dal Comune della Spezia in collaborazione con Adiconsum sul tema “La sicurezza del consumatore: tutele e procedure”, collegato alla Giornata mondiale dei diritti dei Consumatori. L’incontro è stato aperto dall’assessore alla sicurezza Giulio Guerri, che ha parlato delle iniziative dell’amministrazione per promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza, con particolare riferimento alla campagna della Polizia Locale contro le truffe agli anziani e ai seminari sulla sicurezza informatica. A seguire sono intervenuti il Segretario Generale di Agcom Giovanni Santella, l’assistente capo coordinatore della Polizia Postale della Spezia Orazio Leonardi e il Presidente di Adiconsum La Spezia Giancarlo Federici, i quali hanno relazionato, rispettivamente, sull’attività dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni a tutela dell’utente nel contesto digitale, sulle attività della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica e l’evoluzione delle frodi informatiche e sul tema “Reclami, ricorse e denunce a tutela del consumatore”. Il convegno, al quale ha anche partecipato una classe V dell’Istituto Fossati-Da Passano, si è concluso con la proiezione di un video realizzato dalla Polizia Postale per sensibilizzare sui rischi legati alle molteplici possibilità di riutilizzo dei dati personali che ogni giorno vengono consegnati alla rete, con particolare riferimento ai minori.

