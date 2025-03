“Le Prime di Vite in Riviera”: ad Albenga due giorni con la degustazione delle nuove annate dei grandi vini del Ponente Ligure

Albenga. Ultimi preparativi ad Albenga per “Le Prime di Vite in Riviera”, la due-giorni incentrata sulla presentazione e degustazione delle nuove annate vinicole delle aziende della omonima rete di imprese, con due settimane di anticipo rispetto a Vinitaly. L’appuntamento, per appassionati e operatori del settore, è nel centro storico, in piazza Rossi, domani, domenica 23 (dalle ore 11 alle 19.30), e lunedì 24 marzo (dalle ore 10 alle 18.30), all’interno della ex chiesa di San Lorenzo, dove saranno sistemate le postazioni delle venti cantine che hanno sede in provincia di Savona e Imperia.

L’ingresso ha un costo di 20 euro (ridotto a 15 euro per i sommelier). E’ previsto l’accesso gratuito, previa registrazione sul sito www.viteinriviera.it, per gli operatori horeca. Il biglietto dà diritto alla libera degustazione, a ricevere il calice di Vite in Riviera con la relativa tasca, a un piatto di stuzzichini a km0 e all’ingresso al Museo Sommariva “Civiltà dell’Olio”, dove saranno disponibili assaggi di frutta secca, grappe e caffè.

