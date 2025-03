“L’influencer” di Matteo Renzi alla Spezia: “Sui porti Governo e Regione scelgano persone competenti”

Giornata spezzina per il senatore di Italia viva Matteo Renzi per la presentazione del suo ultimo libro “L’influencer” all’Nh Hotel. A margine dell’incontro parlando del libro Renzi ha spiegato: “Racconta esattamente il bisogno di un’alternativa alla politica degli annunci”.

Con uno sguardo alla politica attuale e alle elezioni sia di Genova che tra due anni alla Spezia ha detto: “A me fanno ridere quelli che dicono che avete soltanto il 2 e il 3 per cento. E’ quel 2-3 per cento che segnerà la differenza tra chi vince e chi perde. L’abbiamo visto proprio alle elezioni regionali in Liguria, non ci hanno voluto e hanno perso. Allora io penso che noi dovremmo essere quello che Alcide De Gasperi chiamava un centro che guarda a sinistra, per essere alternativi a Giorgia Meloni, a Salvini. Il modello di Genova di adesso penso che quello sia quello giusto, dal 2015 ad oggi il centrosinistra in Liguria ha perso sempre, con l’unica eccezione di Savona”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com