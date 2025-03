Meteo, sulla Liguria fine settimana di tempo instabile con piogge alternate a pause asciutte

Liguria. Due perturbazioni attraverseranno la nostra regione durante il fine settimana apportando condizioni di instabilità e rischio di rovesci anche intensi. Saranno tuttavia possibili pause asciutte.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 22 marzo avremo tra la notte e il primo mattino passaggio di rovesci intensi, localmente accompagnati da colpi di tuono tra il genovese il Tigullio; nell’arco della mattinata rovesci anche sullo spezzino occidentale; a ponente cielo nuvoloso con piogge in attenuazione e comparsa di qualche schiarita. Tra il mezzogiorno e il primo pomeriggio pausa della pioggia su quasi tutta la regione a parte piovaschi nelle aree interne. In serata ripresa delle piogge a ponente con rovesci anche intensi nelle aree interne, in estensione nella successiva notte al settore centro-orientale.

