Metropolitana, dopo i collaudi via libera ai treni di quarta generazione: in arrivo il primo

Genova. Via libera all’arrivo dei nuovi treni acquistati per la metropolitana di Genova. Dopo i collaudi, infatti, Ansfisa ha dato il nulla osta tecnico necessario per l’immissione del primo nuovo treno.

Ad annunciarlo è il deputato e vice ministro al Mit, Edoardo Rixi: “Un passo concreto in avanti per migliorare il trasporto pubblico e offrire ai cittadini un servizio più moderno ed efficiente – è stato il commento – L’impegno del Ministero dei Trasporti è volto a garantire infrastrutture moderne, sicure ed efficienti, a beneficio dell’intera comunità”.

